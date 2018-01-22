Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.