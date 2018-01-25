Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’nın, Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı başta olmak üzere Türkiye’nin yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgilerin toplandığı “ortak merkez” olarak faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi, kapılarını ilk defa açtı. Gece ve gündüz vardiyalı olarak 155 kişinin çalıştığı merkez, aralıksız şekilde hizmet veriyor. Operasyonlar sırasında sahadaki unsurlardan alınan kritik bilgiler, merkezde görev yapan Başbakanlık dâhil tüm bakanlıklar ve güvenlik birimlerinin temsilcileri tarafından Cumhurbaşkanı’na aktarılıyor. Merkezde kurulu Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığına ait video konferans sistemiyle valiler, il jandarma komutanları, emniyet müdürleri, güvenlik birimleri ve sınırdaki birlik komutanlarıyla görüşmeler gerçekleştiriliyor, en güncel bilgiler anbean paylaşılıyor.



DÖRT ANA ODASI BULUNUYOR

Telli ve telsiz telefonlar, uydu telefonları ve kriptolu telefonlar başta olmak üzere son teknoloji ürünü haberleşme araçlarının bulunduğu merkezde, güvenlik birimlerinin bilgi akışını sağlayan ‘elektronik akış sistemi’ de yer alıyor. 2 bin 200 metrekareden oluşan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinde, “Harita Odası”, “Büyük Kriz Merkezi”, “Küçük Kriz Merkezi” ve “Özel Görüşme Odası” olmak üzere 4 ana oda bulunuyor. Büyük ve küçük kriz merkezindeki iki bölümdeki dev ekrandan anlık takip yapılıyor. Merkezden Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin operasyon görüntüleriyle insansız hava araçlarından alınan görüntüler canlı olarak izlenebiliyor.



KRİZ SÜREÇLERİ YÖNETİLİYOR

Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi, 2015 yılı Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne dayanılarak kuruldu. Hâlihazırda Başbakanlık dâhil tüm bakanlıklarla güvenlik birimlerinin temsilcilerinin görev aldığı merkez, geçmişte güvenlik toplantılarına da ev sahipliği yaptı.

Dünyanın güçlü ülkelerinde de benzer yapıların bulunduğu biliniyor. Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinde yürütülen faaliyetlerle, kriz öncesi, kriz esnası ve kriz sonrası süreçlerin sorunsuz bir şekilde yönetilmesi amaçlandı. Temsilcisi bulunan kurumlardan elektronik bilgi iletim sistemleri olan personelin merkez ile entegrasyonu sağlanarak bu sistemlere merkezden ulaşma imkânı kazandırıldı.