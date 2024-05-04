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4 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı! Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
4 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı! Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen (26) Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Göçmen, 4 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT ASKERE VEDA

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törene Şehit Göçmen’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, çok sayıda milletvekili ve vatandaş katıldı. Göçmen’in naaşı defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü.

4 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı! Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

4 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden Şehit Ata Göçmen’in 4 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

4 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı! Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Göçmen'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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