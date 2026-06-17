Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte birçok aile çocuklarına hem eğlence hem de eğitim amacıyla kullanabilecekleri bir tablet almayı planlıyor. Peki 10 bin TL ile 15 bin TL arasında performansı yüksek hangi tabletler tercih edilebilir? İşte öğrencilerin ders çalışmaktan video izlemeye, oyun oynamaktan online eğitimlere kadar birçok ihtiyacını karşılayabilecek tablet modelleri.

Okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler için teknoloji alışverişi de hız kazandı. Özellikle yaz tatilini daha verimli geçirmek isteyen aileler, çocuklarının eğitim ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilecek tablet modellerini araştırmaya başladı.

Tabletler, online eğitim uygulamaları, e-kitaplar, video platformları, çizim uygulamaları ve mobil oyunlar için sundukları pratik kullanım sayesinde öğrenciler arasında en çok tercih edilen teknolojik ürünlerden biri haline geldi. Ancak artan fiyatlar nedeniyle doğru modeli seçmek her zamankinden daha önemli hale geldi.

Bu rehberde, 10 bin TL ile 15 bin TL fiyat aralığında satın alınabilecek, performans, ekran kalitesi, batarya ömrü ve kullanım deneyimi açısından öne çıkan tabletleri bir araya getirdik. Eğer çocuğunuza karne hediyesi veya yaz tatili sürprizi olarak yeni bir tablet almayı düşünüyorsanız, listedeki modeller karar vermenize yardımcı olabilir.

10 bin-15 bin TL arasında alınabilecek en iyi tabletler: Öğrenciler için tatil hediyesi rehberi

LENOVO TAB M11

Lenovo Tab M11, özellikle öğrenciler ve günlük kullanıcılar için geliştirilen, fiyat-performans odaklı bir Android tablet olarak öne çıkıyor.

Ekran: 11 inç LCD ekran

Çözünürlük: 1920 x 1200 piksel (WUXGA)

Yenileme Hızı: 90 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G88 (8 çekirdekli)

RAM: 4 GB veya 8 GB seçenekleri

Depolama: 64 GB ve 128 GB seçenekleri, MicroSD Desteği: Var, depolama artırılabiliyor

İşletim Sistemi: Android 13 (Android 15'e kadar güncelleme desteği)

Batarya: 7.040 mAh

Şarj: 15W hızlı şarj desteği

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 8 MP

Ses Sistemi: Dolby Atmos destekli 4 hoparlör

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, bazı modellerde 4G LTE desteği

Girişler: USB-C 2.0, 3.5 mm kulaklık girişi

Lenovo Tab M11, özellikle eğitim kullanımına yönelik bazı avantajlar sunuyor:

Lenovo Tab Pen kalem desteği, 4.096 seviyeli basınç hassasiyeti, bölünmüş ekran (Split Screen) desteği, Google Kids Space, ebeveyn kontrol araçları, not alma ve çizim uygulamalarıyla uyumluluk, uzun pil ömrü

10 bin-15 bin TL arasında alınabilecek en iyi tabletler: Öğrenciler için tatil hediyesi rehberi

LENOVO TAB M11 FIYATI KAÇ TL?

Ocak 2028’e kadar çıkacak güvenlik yamaları da dahil olmak üzere Android 14 ve Android 15 işletim sistemi yükseltmelerini alacak modelin fiyatı Türkiye'de yaklaşık 11.000-14.000 TL bandında satılıyor. Lenovo Tab M11 8 GB 128 GB ve Lenovo Tab M11 128 GB öğrenciler için en çok tercih edilen versiyonlar arasında yer alıyor.

SAMSUNG GALAXY TAB A9+

Samsung Galaxy Tab A9+, uygun fiyatı, büyük ekranı ve günlük kullanım performansıyla öğrenciler için en çok tercih edilen Android tabletlerden biri olarak öne çıkıyor. Eğitim, internet kullanımı, video izleme ve temel oyun deneyimi için yeterli donanım sunan model, özellikle ailelerin karne hediyesi olarak değerlendirdiği seçenekler arasında yer alıyor.

Ekran: 11 inç TFT LCD ekran

Çözünürlük: 1920 x 1200 piksel (FHD)

Yenileme Hızı: 90 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 işlemci

RAM: 4 GB veya 8 GB seçenekleri

Depolama: 64 GB ve 128 GB seçenekleri

MicroSD Desteği: Var

İşletim Sistemi: Android 13 (Android 15'e kadar güncelleme desteği)

Batarya: 7.040 mAh

Şarj: 15W hızlı şarj desteği

Arka kamera: 8 MP

Ön kamera: 5 MP

Bağlantı Özellikleri: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Type-C

SPen desteği bulunmayan bulunmayan model, Snapdragon 695 işlemcisi sayesinde çevrim içi dersler, çoklu görev kullanımı, sosyal medya uygulamaları ve popüler mobil oyunlarda yeterli performans sağlıyor.

10 bin-15 bin TL arasında alınabilecek en iyi tabletler: Öğrenciler için tatil hediyesi rehberi

GALAXY TAB A9+ FIYATI NE KADAR?

Galaxy Tab A9+ Türkiye’de farklı platformlarda 11.500 TL'den başlayan fiyatlarla bulunabiliyor. Modelin daha güncel versiyonu olan Galaxy Tab A11+ ise 15.500 TL gibi bir fiyatla alınabiliyor.

10 bin-15 bin TL arasında alınabilecek en iyi tabletler: Öğrenciler için tatil hediyesi rehberi

XIAOMI PAD 7

Xiaomi Pad 7, güçlü donanımı, yüksek yenileme hızlı ekranı ve premium tasarımıyla öğrenci tabletlerinden bir adım öteye geçerek hem eğitim hem de uzun süreli kullanım için tercih edilebilecek modeller arasında yer alıyor. Özellikle performans odaklı kullanıcılar için fiyatına göre oldukça iddialı özellikler sunuyor.

XIAOMI PAD 7’NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran: 11,2 inç LCD ekran

Çözünürlük: 2136 x 3200 piksel

Yenileme Hızı: 144 Hz

İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm)

RAM: 8 GB veya 12 GB seçenekleri

Depolama: 128 GB ve 256 GB seçenekleri

MicroSD Desteği: Var

Batarya: 8.850 mAh

Şarj: 45W hızlı şarj desteği

Arka kamera: 13 MP

Ön kamera: 8 MP

Yazılım: Xiaomi HyperOS 2, Çoklu pencere desteği, bölünmüş ekran kullanımı, Klavye ve kalem aksesuar desteği

XIAOMI PAD 7 FİYATI KAÇ TL?

Xiaomi Pad 7'nin başlangıç fiyatı listenin üst sınırı olan 15.000 TL civarında. Bu fiyat 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyon için geçerli. Üst donanımlarda fiyat daha da yukarı çıkacaktır. Çok güçlü işlemci performansı, 3.2K yüksek çözünürlüklü ekran ve 144 Hz yenileme hızı fiyatı yukarı çıkaran özellikleri.

CASPER PAD M10

Casper PAD M10, uygun fiyatlı tablet arayan öğrenciler ve aileler için geliştirilen yerli markalı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Günlük kullanım, online eğitim, video izleme ve temel uygulamalar için yeterli donanım sunan model, özellikle bütçe dostu bir alternatif arayanlara hitap ediyor.

CASPER PAD M10’UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran: 12,2 inç LED ekran

Çözünürlük: 2.4K 2400x1600 WQXGA

Yenileme Hızı: 90 Hz

İşlemci: Mediatek Helio G100, 2.2GHz, 8 Çekirdek,

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

MicroSD Desteği: Var, 512GB’a kadar

Batarya: 8000 mAh

Şarj: 20W hızlı şarj desteği

Arka kamera: 8 MP

Ön kamera: 8 MP

Yazılım: Android 16

Ağırlık: 598gr

CASPER PAD M10’UN FİYATI NE KADAR?

Casper PAD M10, markanın online sitesinde 12.999 TL 'den satılıyor.

10 bin-15 bin TL arasında alınabilecek en iyi tabletler: Öğrenciler için tatil hediyesi rehberi

HUAWEI MATEPAD SE 11

Bu model şu anda öğrenci odaklı segmentte Huawei'nin en güçlü adaylarından biri.

Ekran: 11 inç TFT LCD (IPS) ekran

Çözünürlük: 1920 × 1200, 207 PPI

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

İşlemci: Huawei Kirin 710A Mobil Platform

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

MicroSD Desteği: Var, 512GB’a kadar

Batarya: 7700 mAh

Şarj: 20W hızlı şarj desteği

Arka kamera: 8 MP

Ön kamera: 5 MP

Yazılım: HarmonyOS 2.0

Ağırlık: 475 gr

HUAWEI MATEPAD SE 11’İN FİYATI NE KADAR?

Huawei M-Pen Lite desteği, yüksek ekran yenileme hızı, hafif gövde ve metal tasarım ile dikkat çeken HUAWEI MatePad SE 11, markanın resmi sitesinde 11.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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