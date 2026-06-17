ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizi Güneşin Doğduğu Yer, çekimler başlamadan yaşanan oyuncu değişikliğiyle gündeme geldi. Başrol için anlaşma sağlanan Uğur Güneş'in projeden ayrılmasının ardından yapım ekibi tercihini Burak Özçivit'ten yana kullandı. Güneş'in imalı sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti.

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından biri olan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Adana'da çekilmesi planlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizinin erkek başrol oyuncusu Uğur Güneş, çekimler başlamadan projeden ayrıldı.

UĞUR GÜNEŞ'İN AYRILMA SEBEBİ

Yıldız Tunç'un kaleme aldığı dizide "Kenan Kozan" karakteri için yapım şirketiyle prensipte anlaşma sağlayan oyuncunun, sözleşme sürecinde taraflar arasında yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle projede yer almama kararı aldığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uğur Güneş'in oynaması planlanan Kenan Kozan karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Yaşanan değişikliğin ardından dizinin çekim takviminin de 25 Haziran'a ertelendiği belirtildi.

BURAK ÖZÇİVİT İDDİASI

Kulislerde konuşulan iddialara göre Burak Özçivit'in senaryoyu beğendiği ve projede yer alma isteğini yapım ekibine ilettiği öne sürüldü. Oyuncu değişikliğinin ardından Uğur Güneş'in sosyal medya hesabından paylaştığı, "Her yere asılması gereken bir söz; yenilmiş bir kul hakkını ne Mekke temizler ne Tekke" ifadeleri ise dikkat çekti.

‘Güneşin Doğduğu Yer’ sete çıkmadan kriz patladı! Uğur Güneşin yerine Burak Özçivit geldi

Güneş daha sonra ise “Doymadın doyamadın” paylaşımını yaptı. Bu iki gönderi de çeşitli yorumlara neden oldu.

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