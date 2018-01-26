Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları cevapladı. Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Afrin'de 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma teklifine Türkiye'nin onay verip vermediğine ilişkin soruya, "Biz zaten operasyonu başlatırken buraların Afrin bölgesindeki Suriye halkı için hiç ayrım yapmaksızın, Araplar, Türkmenler, Kürtler için ve evlerini terk eden göçmenler ve yerinden edilmiş insanlar için adeta güvenli bölgeler olacak demiştik. Sonra böyle bir açıklama geldi" karşılığını verdi. Güvenli bölge konusunu daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ama bundan ne anlıyoruz? Farklı yorumlarımız, hedef ve beklentilerimiz olabilir. Bizim anladığımız şey farklı, onlarınki farklı olabilir. Ama her şeyden önce bizim ABD ile güvenli bölge veya başka bir konuyu, yani ciddi bir konuyu samimi bir şekilde bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım. Daha önce neden güvenemeyeceğimize dair açıklamalarda bulundum, sebeplerini de açıkladım. ABD'nin YPG'ye verdiği silah, Menbiç'ten bu yana ABD'nin bize verdiği hiçbir sözü tutmaması, en son sayın Trump'ın 'YPG'ye bundan sonra silah vermeyeceğiz' demesi, hatta dün (önceki gün) akşamki telefon görüşmesinde 'artık vermiyoruz' demesi. Bunları uygulamada da görmemiz lazım. Dolayısıyla FETÖ'nün ABD'de yaşaması vesaire, bir güven bunalımı oldu. Önce herhangi bir şeyi bizim sizinle görüşebilmemiz için bu güveni tesis etmemiz lazım dedim. Güveni tesis edebilmek için de ABD'den somut adımlar görmemiz gerektiğini söyledik. Dolayısıyla, sadece bununla sınırlı. 'Öyle bir teklif geldi, hemen kabul et' olmaz. Bunlar ciddi işler. Detayını da görüşebilmek için önce o güvenin yeniden tesis edilmesi lazım ki, bizim neden güven duymadığımızı kendileri de biliyor, halkımız da biliyor."



ASKIYA ALINMA YOK

Bakan Çavuşoğlu, TSK bünyesindeki Alman yapımı Leopard tanklarının modernizasyonunun durdurulduğuna dair iddialara ilişkin de "Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok" ifadesini kullandı.

TACİZ OLURSA GEREKENİ YAPARIZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekâtı’nın Menbiç'e doğru genişleyebileceği konusuyla ilgili yöneltilen soru üzerine şunları söyledi: "Menbiç'ten ABD askerlerinin veya YPG'nin çekilmesini de Cumhurbaşkanımız Trump'a söyledi. Çünkü burada YPG'liler Fırat Kalkanı operasyonundaki askerlerimize ve ÖSO'ya tacizde bulunuyor. Buradan taciz devam ederse Fırat'ın doğusu için de geçerli bu. Biz burada gerekeni yaparız. Bu Amerika'ya karşı bir şey değil, YPG'ye karşı bir şey. Amerika da ben YPG'nin arkasındayım dememeli."