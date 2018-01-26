Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkentte, Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları öne sürülerek gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine çıkarıldı.

Hakimlikçe sorgulanan zanlılardan Lezgin Tekay ve Saim Serin tutuklandı. Diğer 5 zanlı ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma

Türkiye sınırları ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 kişi hakkında 22 Ocak'ta yakalama kararı çıkarılmıştı.

Harekâtın başlatıldığı 20 Ocak'tan itibaren sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan zanlıların, Türk Ceza ve Terörle Mücadele kanunlarının ilgili maddelerinde tanımlanan "kamu görevlisine hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik, "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarının unsurlarını oluşturan paylaşımlarda bulundukları belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan birisi emniyetteki işlemlerin ardından, 2'si ise önceki gün savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Malatya'da 3 tutuklama

Malatya'da sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekâtı'nı bahane ederek terör propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekâtı bahane ederek sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları, gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları, basın açıklaması ve eylemlere katıldıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul ve İzmir'de 2 gözaltı

Terör örgütü DKP/BÖG propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişi de İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Ardahan'da 4 gözaltı

Ardahan'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Zeytin Dalı Harekâtı"na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.