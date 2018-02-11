Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi. Buna göre, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 bin 299, Türkiye'den Suriye'ye gitmek isteyen 7 kişi yakalanırken, bu müdahale sonucunda 10 şarjör, 35 elektronik malzeme, 59 bin 130 muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 26 kişi, İran'dan Türkiye'ye girmek isteyen 4 kişi yakalandı. Bu kişilere ait 31 muhtelif yaşam malzemesine el koyuldu. Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmek isteyen 15, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 143 kişi gözaltına alındı.