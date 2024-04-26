İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında son dakika! Albashır'e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 tarihinde altı kişinin öldüğü, 18’i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada bombalı eylemi gerçekleştiren sanık Albashır'e 7kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 794 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul'un en işlek noktası Beyoğlu 13 Kasım 2022'de kanlı bir terör saldırına sahne olmuştu.

Türkiye'yi ve dünyayı dehşet içinde bırakan saldırı terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla gerçekleştirilmişti. Suriye vatandaşı Ahlam Albashir'in bombalı paketle gerçekleştirdiği saldırıda altı kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi yaralanmıştı.

Mahkeme, sanık bombayı Ahlam Albashir’in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu yargılanan Hüseyin Güneş, Ahmad Alhaj Mwas, Ahmad Haj Hasan ve Hasan Ali tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de bir bankın üzerine bırakılan patlayıcı madde, saat 16.14'te patladı. Altı kişinin hayatını kaybettiği patlama, 99 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Caddenin çevresindeki birçok işyeri de patlama nedeniyle hasar gördü.

Emniyet, patlamaya neden olan bombanın bir kadın tarafından caddedeki banka bırakıldığını tespit ettiğini, patlamanın ardından taksiye binip Taksim'den uzaklaştığı duyurdu.

Bombayı caddeye bırakan 1999 doğumlu Suriyeli Ahlam Albashır saldırıdan kısa süre sonra, saat 02.55'te Küçükçekmece ilçesinin Kanarya Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı. Albashır'la birlikte saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen toplam 51 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Albashır’ın "PKK/PYD bağlantısını itiraf ettiğine" yönelik bir duyuru paylaştı. Emniyet ayrıca zanlının "PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini" ve "Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını" da belirtti. Ancak Albashır, savcılıktaki ifadesinde, "ağabeyinin Özgür Suriye Ordusu'nda (ÖSO) üst düzey bir komutan olduğunu" açıkladı.

Buna rağmen ÖSO detayı, hazırlanan iddianamede yer almadı. Aralarında Albashır'ın de bulunduğu 17 şüpheli, 18 Kasım 2022 tarihinde tutuklanarak Marmara (Silivri) Cezaevi'ne götürüldü. 29 şüpheli ise sınır dışı edildi.

Saldırının kilit ismi, Ahlam Albashır'ın eşi görünümünde olan Bilal Hacmaos saldırının ardından Ammar Jarkas tarafından kaçırılıp Bulgaristan’a götürülmek üzere Edirne'ye bırakıldıktan sonra izini kaybettirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 Şubat 2023'te hazırlanan iddianamede de Albashır'ın üç kez Taksim'de, bir kez de Fatih Camisi'nde keşif yaptığı, çektiği fotoğraf ile videoları "Hacı" kod adını kullanan ve örgüt üyesi olduğu belirtilen bir kişiye gönderdiğine yer verdi.

İddianamede, Albashır'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" gibi çeşitli suçlardan toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesiyle yargılama 9 Mayıs 2023’te başladı. 12 Şubat'ta mütalaasını açıklayan savcı, Albashır hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapis cezası istemini tekrarladı.