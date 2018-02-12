Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın vefatının 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma etkinliklerine katılmak üzere İstanbul’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte Osmanlı hanedanı ailesiyle kahvaltıda buluştu. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle önceki gün Yıldız Sarayı’nda düzenlenen “Vefatının 100. yılında Sultan Abdülhamid’i anlamak” programının sembolik anlam taşıyan bir tören olduğunu belirtti. Hanedan üyeleriyle dünyanın farklı şehirlerinde bir araya gelmeye çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu “Birçok yerde büyükelçiliklerimize hanedandan biri varsa, aileden biri varsa onlara yakın ilgi göstermesi konusunda da talimat veriyoruz. Arkadaşlarımız zaten bunu seve seve yapıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın bize talimatıdır” dedi. “Türkiye ve Osmanlı arasında uzlaşı olması önemliydi. Bence bu uzlaşı resmî olarak önceki gün düzenlenen törenle sağlandı” değerlendirmesinde bulunan Bakan, konuşmasını “Türk halkı Osmanlı ile gurur duyuyor. Biz Osmanlı ile onur duymayı babalarımızdan, ailemizden, dedelerimizden öğrendik. Türk halkının size, Osmanlı hanedanına negatif baktığını düşünmeyin. Bizler hiçbir zaman atalarımızdan, Osmanlı’dan utanmadık. Bundan sonra da atalarımızın açtığı yoldan gitmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye sürdürdü. Sultan Abdülhamid Han’ın torunlarıyla bir araya gelmek için bundan sonra da programlar düzenleneceğini kaydeden Çavuşoğlu, şunları ekledi: Vatandaşlık olmayanlara da vatandaşlık vermek isteriz. Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, bu konuyla bizzat ilgileneceğim.