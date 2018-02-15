Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAZLUMDER üyeleri, 28 Şubat dönemi mahkumları ve mağdurlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazeteciler "28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebiyle Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi önünde bir araya geldi.

Ellerinde "28 Şubat son olsun", "Yeter artık", "28 Şubat mahpuslarına özgürlük" yazan dövizler taşıyan gruptakiler, cezaevi önünde bir süre bekleyerek 28 Şubat kararlarının iptal edilmesi yönünde slogan attı.

Burada grup adına açıklama yapan Beyhan, 20 yıl önce gerçekleşen darbeyle yüzlerce gencin Müslüman kimliklerinden dolayı brifingle talimat alan yargıçlar tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ancak soruşturma, yargılama ve temyiz aşamalarında hukukun ilkelerinin yok sayıldığını savundu.

Beyhan, "28 Şubat dönemi Türkiyesi'nin faili meçhullerini, yolsuzluklarını ve emperyalist güçlerin planlarını uygulayan kötü niyetli yöneticiler, ihanetlerini örtmek için Müslüman halkın, gençlerin ensesinde boza pişirerek bazılarını siyasetten uzaklaştırmış bazılarını da hayali suçlarla itham ederek zindanlara atmıştır. Onların yaptığı bu yanlış düzeltilmeli 28 Şubat mahkumları derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.

Beyhan'ın konuşmasının ardından cezaevinde bulunan 28 Şubat mahkumlarıyla görüşen MAZLUMDER Genel Sekreteri Kaya Kartal, mahkumlardan Can Özbilen, Cemil Şahin Necdet Yüksel ve Osman Erdemir'in mesajlarını okudu.

Daha sonra cezaevinde mahkum olarak bulunan Salih Baytap'ın ağabeyi Şevket Baytap ve Ahmet Şat'ın ablası Zeynep Durmaz ile eski hükümlüler, gazeteci ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, grup adına basın açıklamasını okudu.

Öner, hemen her çevreden "28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebinin en yüksek sesle dillendirildiği bu günlerde, 28 Şubat'çıların oluşturduğu siyasi ortamda brifing aldıktan sonra binlerce insana ağır cezalar yağdıran DGM'lerin kararlarıyla hapsedilen 28 Şubat mahpusları için yıllar, hükümetler, siyasi iktidarlar, güç odakları, yargı mensupları değişse de bir şey değişmediğini gördüklerini söyledi.

Aradan geçen 21 yıla rağmen 28 Şubat'ın çaldığı hayatların hesabının hakkıyla sorulamadığını aktaran Öner, darbelerin artık sona ermesi temennisinde bulundu.

Yapılan basın açıklamasının ardından 17 yaşındayken müebbet hapis cezasına çarptırılan Salih Baytap'ın annesi Cevair Baytap (73) gazetecilere yaptığı açıklamada, adalet istediğini söyledi.

Oğlunun daha 17 yaşındayken tutuklandığını anlatan Baytap, "O günden beri oğlum içeride ben adalet istiyorum. 17 yaşındaki bir çocuğu nasıl içeri alıyorlar. Ben sadece kendi oğlumun değil herkesin çıkmasını istiyorum. Mevcut hükümetten benim dileğim budur. Oğlum zaten küçüktü. Namazını kılar güzel ortamlarda bulunurdu. Bazıları onların ortamlarını bozmak istedi. Onların ortamlarına göz dikti. Onları cezaevine attılar." şeklinde konuştu.