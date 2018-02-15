Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Belarus arasındaki ticarete ilişkin, "1 milyar dolara yaklaşan ticaretimiz var. Belki iyi denebilir ama potansiyel bununla sınırla değil. Bunun birkaç katı, orta ve uzun vadede 10 milyar dolara ulaşmak içten bile değil." dedi. Yıldırım, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası tarafından President Otel'de düzenlenen Belarus-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iş forumlarının üst düzey ziyaretlerin geleneği haline geldiğini belirtti. Başka ülkelere ziyarete gittiklerinde veya Türkiye'ye gerçekleştirilen ziyaretlerde fırsat buldukça iş alemini bir araya getirdiklerini ifade eden Yıldırım, daha fazla nasıl iş birliği yapılır buna imkan sağladıklarını aktardı.

Türkiye ve Belarus'un aynı coğrafyada yer aldığını, geçmiş tarih ve tecrübelerinin benzer olduğunu anlatan Yıldırım, Karadeniz'i ortak miras olarak gördükleri takdirde bu bölgede iki ülkenin ciddi bir potansiyelinin bulunduğunu kaydetti.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin doğu ile batının buluştuğu, 3,5 saat uçuşla 56 ülkeye ulaşılabilen, 1,6 milyar nüfusun yaşadığı, 30 trilyon dolarlık pazarın olduğu bir bölgede yer aldığını aktardı.



- "Bizim görevimiz sizin işinizi kolaylaştırmak"

Belarus ve Türkiye'nin, potansiyellerini birleştirdiğinde üçüncü ülkelere, Ortadoğu ve Afrika'ya müşterek yatırımlar yapılabileceğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: "Belarus'un avantajlı olduğu alanlar, Türkiye'nin avantajlı olduğunu alanlar var. Bu ikisi birleştirildiğinde ortaya ciddi bir sinerji doğacak. Bundan da her iki ülke istifade edecek. 1 milyar dolara yaklaşan ticaretimiz var. Belki iyi denebilir ama potansiyel bununla sınırla değil. Bunun birkaç katı, orta ve uzun vadede 10 milyar dolara ulaşmak içten bile değil. Bunu sizler yapacaksınız. Biz devleten devlete ticaret yapacak değiliz. Bizim görevimiz sizin işinizi kolaylaştırmak, önünüzdeki engelleri kaldırmak, sorunlarınız varsa bu sorunları çözmek. Biz bunu yapacağız, siz de sonuç alacaksınız."

Yıldırım, Belarus'un özellikle ihdas ettiği serbest bölgeler marifetiyle özellikle otomotiv alanında bir atılım içinde olduğunu gördüklerini vurguladı.

Otomotivin Türkiye'nin ihracatının en büyük kalemini oluşturduğuna değinen Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin özellikle otomotiv yan sanayinde fevkalade büyük bir birikimi ve tecrübesi olduğunu, Belarus'ta otomotiv yan sanayisini destekleyecek yatırımları Türkiye'nin gerçekleştirebileceğine işaret etti.



- "Tek taraflı bir kazancın geleceği olmaz"

Bilim teknoloji ve yenilikçilik konusunda ciddi kapasitenin bulunduğuna vurgu yapan Yıldırım, şunları söyledi: "Türkiye'nin bu konularda özellikle yükseköğretimde iş birliğini daha da ileri taşınması mümkündür. Bunları yapmanın yolu altyapı ve lojistiği daha iyi hale getirmek. Mesela hava trafiğini daha da artırmak lazım. İki ülke arasında her gün mutlaka sefer olmalı. Sadece bir şehirden başka şehre değil, farklı şehirler arasında olmalı. Bir tane ile yetinilmemeli. Daha fazla sefer olmalı ki gidiş geliş artsın, insanlar birbirini tanısın, daha fazla iş fırsatı oluşsun. Biz Belarus-Türkiye ilişkilerinde kazan kazan esasına göre işlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Tek taraflı bir kazancın geleceği olmaz. Tek tarafın mutlu olduğu bir ticaretten de hayır gelmez."

Başbakan Yıldırım, vaktiyle başlanan bir Viking Ulaşım Projesi'nin olduğunu, bu projeyi bir türlü istedikleri noktaya getiremediklerini bildirdi.

Ukrayna'da yaşanan iç meselelerden dolayı projenin istedikleri hızda gelişmediğini anlatan Yıldırım, "Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov yıllar önce kurulan bir su yolu olduğunu söyledi. Bu su yolu geliştirilebilir Ukrayna, Belarus ve Türkiye ile. Böylece taşıma maliyetleri daha da aşağı çekilebilir, zaman kayıpları ortadan kaldırılabilir, ticaretin önündeki engeller düşük seviyelere çekilebilir." diye konuştu.



- "Mutlaka engelleri kaldırmamız lazım"

Ticaretin, ekonomik büyümenin esas olduğuna işaret eden Yıldırım, "Ulaşım hiçbir zaman ticaret olmamalıdır. Ulaşım, lojistik, ticaret için karşılıklı ekonomilerin büyütülmesi için bir araçtan ibarettir. Ulaşımı, kamyonlardan, oradan, buradan alınacak üç beş kuruşu ticaret gibi görürsek, ülkelerimize çok büyük kötülük yapmış oluruz. Onun için mutlaka engelleri kaldırmamız lazım." dedi.

Belarus ile Türkiye'nin ikili anlamda bir sorunu bulunmadığını kaydeden Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Belarus'tan çok büyük dostluk gördüklerini, Belarus'un darbeye karşı net duruş sergilediğini ve Türkiye'nin yanında yer aldığını anımsatarak, bunun için müteşekkir olduklarını bildirdi.



- "Türkiye'nin özelleştirmede güzel tecrübeleri var"

Terör örgütünün, Belarus'taki faaliyetlerine hiç tereddüt edilmeden son verildiğine işaret eden Yıldırım şöyle devam etti: "Gerçek dostluk budur. Biz bu dostluğun ne kadar kıymetli olduğunu gördük ve bunu takdir ediyoruz. İstiyoruz ki bu dostluğumuzu, ticari, ekonomik, kültürel faaliyetlerimizi de geliştirerek, turizmle ilgili karşılıklı geliştirme sağlayarak devam ettirelim. Her şey müsait. Coğrafi konum çok müsait. 5 tane ülkeye hitap ediyor. Türkiye, 3 kıtaya hitap ediyor. Türkiye, etrafında yaşanan iç savaşa rağmen, karışıklığa rağmen, terörle amansız bir mücadele vermesine rağmen, dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi. Üçüncü çeyrekte yüzde 11'in üzerinde büyüdük. Yıl ortalaması itibarıyla bile OECD ve G20'nin önünde büyümeyi gerçekleştirdik. Bu istikrardan, güvenden, güçlü ekonomiden, dinamik bir özel sektör ağırlıklı ekonomiden geliyor. Türkiye'nin özelleştirmede güzel tecrübeleri var. PPP-BOT modelle ilgili büyük altyapı projelerini gerçekleştirmede çok ciddi atılımları var. Bütün bu tecrübelerimizi paylaşabiliriz. Her iki ülkenin de kendine özgü fırsatları var."

Belarus'ta kimya, tekstil, selüloz gibi sektörlerin cazip olduğunu belirten Yıldırım, "Bunlarla ilgili Türkiye'de yapılacak işler olabilir. Bütün bu fırsatları, hangi alanda boşluk, ihtiyaç olduğunu belirleyecek olan sizlersiniz. Bizim yapmamız gereken de sizleri bir araya getirmek, birbirinizi daha iyi tanımanızı sağlamak, fırsatları değerlendirmenize vesile olmaktır." diye konuştu.

İletişim alanında Turkcell'in Belarus'ta da bir firması olduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, "O da gelişmek için, faaliyetini yaygınlaştırmak için ciddi bir gayret içinde. Daha da fazla yatırım gayreti gösterecekler. Bu konuları konuştuk. İnşallah her bakımdan ilişkilerimiz çok daha ileri düzeye gidecek." ifadelerini kullandı.

Dün iki ülke arasında 6 önemli anlaşma imzalandığını anımsatan Yıldırım, anlaşmaların, yatırımların korunması, çifte verginin önlenmesi, standardizasyonun ortak noktaya getirilmesi, kombine taşımacılık, bilimsel teknik işbirliğinin gerçekleştirilmesi konularında olduğunu aktardı.



- Türkiye-Belarus Ortak Anaokulu

Kültür ve eğitim hizmeti anlamında yeni bir şey yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Belarus Devleti 5 bin metrekare kapalı alana sahip, tamamlanmaya yakın bir eğitim tesisini, okulu, Türkiye-Belarus Ortak Anaokulu şeklinde işletilmesi konusunda bize, güzel bir işbirliği için imkan sundu." değerlendirmesini yaptı.

Maarif Vakfı'nın buraya öğretmen tayin edeceğini ve işleteceğini belirten Yıldırım, binanın eksik kalan kısımları için Turkcell firmasının 500 bin dolar kadar bir harcama yapacağını bildirdi.

Bunun anlaşmasını imzalayacaklarını aktaran Başbakan Yıldırım, "Böylece Belarus-Türkiye arasında daha genç yaşta yavrularımız, ortak kültürümüzü öğrenme fırsatı bulacaklar. Birbirlerini daha iyi tanıyacaklar. Bu da ilişkilerimizin geleceği için çok anlamlı bir adım olacak. Bunun için sayın Başbakana ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belarus-Türkiye İş Forumu'na, Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve DEİK Başkanı Nail Olpak katıldı.