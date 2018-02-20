Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alınan kuyumcu Faruk Akkaş, Isparta'ya getirildi. Isparta Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Akkaş, adliyeye sevk edildi.

Akkaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Akkaş'ın, eşi ve kardeşinin bir bankada sahte kimliklerle kiraladıkları kasada altın sakladığının belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda, kasada saklanmış 100 kilogram altın ve Akkaş'ın alacaklısı olduğu 70 çek yaprağı ele geçirilmiş, hakkında yakalama kararı bulunan Akkaş, Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

"17-25 Aralık kumpası"nı kuran savcılardan, FETÖ mensubu, meslekten ihraç edilen firari Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, örgütün mütevelli heyet yapılanmasında bulunduğu ve örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edilmişti.