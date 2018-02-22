Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen “Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu’nun gala yemeği gerçekleşti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci gala yemeğinde zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu.



“Afrika’nın menfaatlerini zirveye çıkaralım”



ECOWAS’ta kalıcı bir şekilde serbest ticaret antlaşması ve kalıcı bir iş birliğine gitmek istediklerini belirten Bakan Zeybekci, “Türkiye olarak biz hiçbir zaman şöyle bir anlayış içerisinde olmadık ve genetiğimizde de bu yok. Afrika’ya gidip menfaatlerimizi maksimize edelim ve ayrılalım. Yok, bize aykırı geliyor. Biz gidelim ve Afrikalı olalım. Oranın menfaatlerini zirveye çıkarmak için ne olursa yapalım” ifadelerini kullandı.



“2018 yılsonu değerlendirme raporunu yapacağız”



ECOWAS ile serbest ticaretle ilgili yapılması gereken bir hedef belirlediklerini söyleyen Bakan Zeybekci, “Bu hedefe ulaşmak için yapılması gereken bir takım şeyler var. Birincisi çok kapsamlı etki değerlendirmesi yapılması ve ekonomik sonuçları ne olacak? Bunu birlikte kararlaştırdık. 2018 yılsonuna kadar etki değerlendirme raporunu yapacağız ve değerlendireceğiz. Bunun sonuçlarına göre sonuca olumlu veya olumsuz bir şekilde ulaşmış olacağız” şeklinde konuştu.



“ECOWAS zirvesini kurumsal hale getireceğiz”



Türkiye ile ECOWAS arasında ortak bir komisyon kurulacağını belirten Bakan Zeybekci, ortak komisyon ile yapılması gerekenleri en kısa sürede karar vereceklerini söyledi. ECOWAS zirvesinin kurumsal hale getirilmesi kararını aldıklarını ifade eden Zeybekci sözlerine şöyle devam etti: “İletişimde Türk bankacılık sisteminde yer alabileceği ECOWAS’ın ortak bir hedefi olan bazı ürünlerin kendine yeter hale gelmesi ile ilgili 2020 hedeflerinde biz ne yapabiliriz ve ekonomiye kazandırılması ile ilgili onlarında bu zirvede konuştuk ve bu konulara hükümet ve bakanlık olarak sıcak bakıyoruz.”

Bakan Zeybekci'nin konuşmasının ardından, Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu sponsorlarına plaket verildi.