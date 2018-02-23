Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli, Afyon, Bayburt, Osmaniye, Bursa, Tunceli, Malatya, Nevşehir ve Kırşehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrasında 8’i asker, 2’si polis olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonrasında görevleri devam eden muvazzaf askerler, E.A, S.K, S.Ç, H.B.K, E.A, S.Ç, M.D. ve Y.Y.’nin yanı sıra polis memurları A.A. ve S.Ş. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların Nevşehir İl emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.