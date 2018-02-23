Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ile stratejik öneme sahip olan Raco bölgesini bombardımana tuttu. Ateş altına alınan hedefler, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki sınır hattındaki mevzilerden vuruyor.

SINIR BİRLİKLERİNE TANK SEVKİYATI SÜRÜYOR

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor. Akşam saatlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesine 5 tank giriş yaptı. Askerler güvenlik önlemleri içerisinde sınır birliklerine sevk edildi. Askeri konvoyla gelen tanklar, birliklerine ulaştı. Bölgede askeri hareketlilik sürüyor.