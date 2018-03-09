Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 49. gününde öldürülen terörist sayısının 3 bin 149'a yükseldiğini bildirdi.  