Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 49. gününde öldürülen terörist sayısının 3 bin 149'a yükseldiğini bildirdi.
TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3149 terörist etkisiz hâle getirildi
09.03.2018 - 09:43 | Son Güncelleme: 09.03.2018 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 49. gününde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 3 bin 149'a ulaştığını bildirdi.
Etiketler : tsk,zeytin dalı,afrin,suriye,
549087 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/549087.aspx
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