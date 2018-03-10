Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bölücek köyündeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda E.A., G.P., H.A. ve H.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 18 uyuşturucu hap ve 15 kenevir tohumu ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.