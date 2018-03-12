Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da dün düşen Türk özel uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla bölgeye taşınacak.

Genelkurmay Başkanlığından dün İran'da düşen Türk uçağına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İran’da 11 Mart 2018 tarihinde düşen özel bir Türk uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bir uçak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.