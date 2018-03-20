Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 mermi ele geçirildi.  Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.