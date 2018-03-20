Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 mermi ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
İstanbul'da suç örgütüne operasyon
20.03.2018 - 08:51 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 08:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda, 19 şüpheli yakalandı.
Etiketler : baskın,operasyon,
551436 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551436.aspx
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