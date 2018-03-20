Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde, icra edilen operasyonda 494 adet doçka mühimmatı (23 mm) ve bir adet jeneratör ele geçirildiği belirtilerek, Mardin Dargeçit’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen sığınak içerisinde 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Şırnak Beytüşşebap’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 1 adet el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği vurgulanarak "Mardin/Nusaybin’de, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist teslim olmuştur" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Şanlıurfa/Ceylanpınar’da, 1/1/3’üncü Hudut Alay Komutanlığı Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakol Komutanlığına PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, meşru müdaafa kapsamında yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.