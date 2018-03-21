SONAR araştırma şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı Ankara'da gözaltına alındı. Hakan Bayrakçı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ankara’da gece 00:50’de gözaltına alındım. Hayırdır inşallah. Çankaya Emniyet Müd. götürüyorlar."
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SONAR araştırma şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı Ankara'da gözaltına alındı. Hakan Bayrakçı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ankara’da gece 00:50’de gözaltına alındım. Hayırdır inşallah. Çankaya Emniyet Müd. götürüyorlar."
Etiketler : hakan bayrakçı,sonar,