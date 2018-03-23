Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatının ikinci gününde şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarına ulaşıldı.

ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞLARINA ULAŞILDI

TSK'dan yapılan açıklama:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarına ulaşılmıştır.

Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

YARIN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Zeytin Dalı harekatının ikinci günü şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşına ulaşıldığını açıkladı. Şehidin cenazesi bu akşam 22: 30 sıralarında Kayseri'ye getirilecek. Yarın cenaze töreni yapılması planlanıyor.