İstanbul Boğazı'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve tarihî bir yalıyı kullanamaz hâle getiren kazaya ilişkin aktarılan gelişmeye göre, yalıya çarpan Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli geminin personeli ifade veriyor. Gemi personelinin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında ifade verdiği öğrenildi.
Yalıya çarpan geminin personeli ifade veriyor
12.04.2018 - 10:55 | Son Güncelleme: 12.04.2018 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenerek yalıya çarpan Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli geminin personeli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında ifade veriyor.
Etiketler : istanbul adalet sarayı,yalıya çarpan gemi,
555645 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555645.aspx
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