Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve tarihî bir yalıyı kullanamaz hâle getiren kazaya ilişkin aktarılan gelişmeye göre, yalıya çarpan Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli geminin personeli ifade veriyor. Gemi personelinin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında ifade verdiği öğrenildi.