Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önerisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ani seçim kararına muhalefet hazırlıksız yakalandı. Seçime 66 gün kalmasına rağmen hâlâ ortak aday çıkaramayan, daha ötesi isim dahi zikretmeyen muhalefet liderleri seçime hazırız mesajı verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, MYK üyelerine erken seçim kararı ile ilgili olarak “Biz seçimlere hazırız. 2018 demokrasinin yılı olacak” dediği öğrenildi.

Bu arada MYK’da CHP seçimi için bir komite oluşturulmasına karar verdi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının da en kısa sürede ilan edilmesi kararı alındığı bildirildi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da, “Milleti OHAL şartları altında adaletsiz bir seçime sürükleme hakkınız yok. Bugün TBMM OHAL tezkeresini reddetmek durumundadır” dedi. Tezcan, cumhurbaşkanı adayı ile ilgili soru üzerine “Geç kaldığımızı düşünmüyoruz. Bugüne kadar yarın seçim olacak gibi hazır olduğumuzu söylüyorduk. Önümüzdeki günlerde aday ve stratejiyle ilgili önemli kararlar alınacaktır” diye konuştu.

AKŞENER: ADAYIM

Altı aylık süre şartını tamamlamadığı için Seçim Kanunu gereğince 24 Haziran’da yapılacak seçimlere katılamayacak olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Ben cumhurbaşkanlığına adayım. Yüz bin imzayla aday olacağım” dedi. İYİ Parti’nin seçime yönelik en hazırlıklı partisi olduğunu iddia eden Akşener “An itibarıyla seçim çalışmalarına başlıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz en önemli konu seçim ve sandıkların güvenliğini sağlamaktır. Korkunun ecele faydası yok. Bir an önce seçime giderek paçayı kurtarmaya çalışıyorlar ama paçayı sudan çıkartamayacaklar” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim kararı için “Hayırlı uğurlu olsun. Partimiz tüm yetkili organları, kurulları ile seçime hazırdır” dedi.

“GÜL’LE GÖRÜŞECEĞİZ”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, Devlet Bahçeli’nin tarih vererek erken seçimi gündeme getirmesinin herkesi şaşırttığını ancak kendilerini şaşırtmadığını, endişeye de kaptırmadığını söyledi. Yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını anlatan Karamollaoğlu, Türkiye’nin bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu savundu. Karamollaoğlu, bir gazetecinin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna ise “Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Sayın Abdullah Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz. Başka birçok insanla görüşüyoruz. Fikirlerini, düşüncelerini bize takdim etmek isteyenler olursa onlarla da görüşüyoruz” karşılığını verdi. İYİ Parti ile bir görüşmelerinin olup olmadığı sorulan Karamollaoğlu “Biz elbette seçime giderken bu partilerle mutlaka görüşeceğiz dedik, iktidarla da görüşürüz dedik” ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ: ÇOK İDDİALIYIZ

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş da, avukatları aracılığıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirtaş “Siyasi yasaklı olsam da olmasam da aday olsam da olmasam da HDP ve şahsım, cumhurbaşkanlığı seçiminde çok iddialıyız ve sonucu kesinlikle bizim tutumumuz belirleyecek. Önce gelişmeleri bir izleyip, adaylık konusunu ondan sonra değerlendireceğiz” dedi. HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ise “Hiçbir makul gerekçeye dayanmayan bir yaklaşım sergileniyor. Toplumdan kaçırılan bir sandık var. Halkın bu süreci tartışmasını bile istemediler” diye değerlendirdi.