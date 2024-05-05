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6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı: Birkaç darbeyle yerle bir oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı: Birkaç darbeyle yerle bir oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki 56 yıllık kaymakamlık binası, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yarım asırlık binanın iş makinesinin birkaç darbesiyle yerle bir olması ise dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 2 büyük deprem sonrası 1968 yılında yapılan Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki 56 yıllık kaymakamlık binası da ağır hasar aldı.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı: Birkaç darbeyle yerle bir oldu - 1. Resim

Yarım asırlık bina için yıkım kararı alındı. Yıkım hazırlıkları tamamlanan bina için çalışmalar başladı. 56 yıllık bina, kontrollü yıkım sırasında iş makinesinin birkaç darbesiyle yerle bir oldu.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı: Birkaç darbeyle yerle bir oldu - 2. Resim

Yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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