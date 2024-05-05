6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı: Birkaç darbeyle yerle bir oldu

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Mayıs 2024 10:01 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 10:01 - Güncelleme:

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6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki 56 yıllık kaymakamlık binası, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yarım asırlık binanın iş makinesinin birkaç darbesiyle yerle bir olması ise dikkat çekti.