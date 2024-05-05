Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Muğla'da korkutan depremler! AFAD verileri paylaştı

Muğla'da korkutan depremler! AFAD verileri paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muğla&#039;da korkutan depremler! AFAD verileri paylaştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla'dan korkutan deprem haberleri peş peşe geldi. Gece 01.25'te Marmaris'teki 4 büyüklüğündeki depremin ardından sabaha karşı yine sallandılar. İşte ilk veriler ve bölgede son duru...

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri geliyor. Son sarsıntı Muğla'da gerçekleşti. Marmaris açıklarında gece saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Bölge halkı sabah karşı bir kez daha sallandı. Son günlerde sıklaşan sarsıntılar ise vatandaşlarda korkuya sebep oldu. AFAD son durumu açıkladı, işte gelişmeler...

MUĞLA'DA DEPREMLER PEŞ PEŞE GELDİ

Fethiye'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla açıklarında saat 01.25'te de 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Kahramanmaraş, Adıayam ve Malatya'da da gece boyu küçük çaplı birçok artçı sarsıntı yaşandı, herhangi bir olumsuz durum yok...

BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı
Oynat

Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
7,5 milyon gurbetçi ekmeğinin peşinde dünyada koşturuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
7,5 milyon gurbetçi ekmeğinin peşinde dünyada koşturuyor - Gündem7,5 milyon gurbetçi ekmeğinin peşinde dünyada koşturuyorAçık otoparkta yangın çıktı, 14 toplu taşıma aracı kül oldu! - GündemAçık otoparkta yangın çıktı, 14 toplu taşıma aracı kül oldu!Sivas'ta kontrolden çıkan araç Kızılırmak’a uçtu, yaralılar var - GündemSivas'ta kontrolden çıkan araç Kızılırmak’a uçtu, yaralılar varBingöl'de feci kaza! Otomobilin çarptığı at telef oldu, ölü ve yaralılar var - GündemBingöl'de feci kaza! Otomobilin çarptığı at telef oldu, ölü ve yaralılar varİstanbul'da 1 Mayıs'ta polise güçlük çıkaran zanlılardan 38'i tutuklandı - GündemPolise saldıran 38 kişi tutuklandıErdoğan, tartışmaya noktayı koydu: Değişim biz nasıl istersek öyle olacak - GündemErdoğan, tartışmaya noktayı koydu
Sonraki Haber Yükleniyor...