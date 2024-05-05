Muğla'da korkutan depremler! AFAD verileri paylaştı

Muğla'dan korkutan deprem haberleri peş peşe geldi. Gece 01.25'te Marmaris'teki 4 büyüklüğündeki depremin ardından sabaha karşı yine sallandılar. İşte ilk veriler ve bölgede son duru...

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri geliyor. Son sarsıntı Muğla'da gerçekleşti. Marmaris açıklarında gece saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Bölge halkı sabah karşı bir kez daha sallandı. Son günlerde sıklaşan sarsıntılar ise vatandaşlarda korkuya sebep oldu. AFAD son durumu açıkladı, işte gelişmeler...

MUĞLA'DA DEPREMLER PEŞ PEŞE GELDİ

Fethiye'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla açıklarında saat 01.25'te de 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Kahramanmaraş, Adıayam ve Malatya'da da gece boyu küçük çaplı birçok artçı sarsıntı yaşandı, herhangi bir olumsuz durum yok...

BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.