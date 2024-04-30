AFAD duyurdu, Akdeniz'de deprem oldu! İşte ilk veriler...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye beşik gibi sallanıyor. Yurdun dört bir yanından deprem haberleri geliyor. AFAD Akdeniz'deki depremi son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler...
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 6,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi