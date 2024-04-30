AFAD duyurdu, Akdeniz'de deprem oldu! İşte ilk veriler...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Nisan 2024 07:14 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 07:16 - Güncelleme:

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Türkiye beşik gibi sallanıyor. Yurdun dört bir yanından deprem haberleri geliyor. AFAD Akdeniz'deki depremi son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler...