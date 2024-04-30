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AFAD duyurdu, Akdeniz'de deprem oldu! İşte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AFAD duyurdu, Akdeniz&#039;de deprem oldu! İşte ilk veriler...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Yurdun dört bir yanından deprem haberleri geliyor. AFAD Akdeniz'deki depremi son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler...

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 6,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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