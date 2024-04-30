AFAD duyurdu, Ege'de yine deprem oldu!

İzmir'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

İzmir'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ege'den korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün peş peşe meydana gelen 3,5 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlere bu gece bir yenisi daha eklendi. AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler...

Ege beşik gibi sallandı. Son depremler bölge halkında paniğe sebep oldu. Dün sabah meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremden kısa süre sonra İzmir Seferihisar açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı olmuştu. Bu gece bir deprem daha yaşandı, AFAD ilk verileri açıkladı...

EGE DENİZİ'DEN 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 01.08'de gerçekleşen depremin derinliği, 6 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.