AFAD duyurdu, Ege'de yine deprem oldu!
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ege'den korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün peş peşe meydana gelen 3,5 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlere bu gece bir yenisi daha eklendi. AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler...
Ege beşik gibi sallandı. Son depremler bölge halkında paniğe sebep oldu. Dün sabah meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremden kısa süre sonra İzmir Seferihisar açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı olmuştu. Bu gece bir deprem daha yaşandı, AFAD ilk verileri açıkladı...
EGE DENİZİ'DEN 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 01.08'de gerçekleşen depremin derinliği, 6 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi