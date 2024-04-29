İzmir'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Son deprem haberi İzmir'den geldi. Seferihisar açıklarında gerçekleşen depreme ilişkin AFAD ilk verilerini paylaştı. İşte son durum...

Ege Denizi'nde bu sabah 3,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 05.07'de meydana gelen depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Bölgede korkutan sarstılar sürdü. Son olarak Seferihisar açıklarında bir deprem oldu. AFAD ilk verileri duyurdu.

İZMİR'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 07.24'te, yerin 9,65 kilometre derinliğinde gerçekleşti Sarsıntının merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 195,27 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi, şuan için olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.