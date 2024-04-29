Ege'de deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ege Denizi'nde deprem oldu. AFAD ilk verileri açıkladı.

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Dün Malatya'da meydana gelen peş peşe depremler yürekleri ağza getirmişti. Korkutan haberler gelmeye devam etti. Gece saat 00:33'te Burdur 4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Son deprem Ege'de oldu.

EGE'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem saat 05.07'de meydana geldi. Öte yandan Kuşadası körfezinde de gece saat 01.45'te de ufak çaplı bir sarsıntı olmuştu. Herhangi bir olumsuz durum yok...

MARMARİS, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ...

Öte yandan Malatya'da gece boyu çok sayıda artçı deprem oldu. Kahramanmaraş'ta aynı şekilde ufak ölçekli depremlerle sallanmaya devam etti. Marmaris de gece yarısı küçük bir depremle sarsıldı. Hiç bir yerde olumsuz ihbar yapılmadı.

BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.