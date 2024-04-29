Burdur'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Malatya'da peş peşe deprem! Gece yarısı bir kez daha sallandı

Malatya'da peş peşe deprem! Gece yarısı bir kez daha sallandı

Malatya'da gece yarısı yaşanan depremin ardından Burdur'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD son dakika verileri paylaştı.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Malatya'da yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Burdur'da da deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre deprem Yazır-Çavdır mevkiinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 00:33:28 sıralarında yaşanan deprem yerin 5.0 km derinliğinde oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise deprem Çavdır'da 3.9 büyüklüğünde yaşandı. Deprem yerin 25.92 km derinliğinde oldu.