Malatya'da peş peşe deprem! Gece yarısı bir kez daha sallandı

MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM

Malatya'da bugün saat 06.53 sularında meydana gelen 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından Malatya 3.9 büyüklüğünde bir depremle daha sallandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre deprem Kadıİbrahim-Akçadağ mevkiinde yerin 5.0 km derinliğinde yaşandı.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede şiddetli artçılar devam ediyor. Malatya'da korkutan bir deprem daha meydana geldi.