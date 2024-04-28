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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son dakika verileri açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son dakika verileri açıkladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD son dakika verileri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede şiddetli artçılar devam ediyor. Malatya'da bugün saat 06.53 sularında meydana gelen 3,7 büyüklüğünde depremin ardından bu kez Kahramanmaraş'ta bir deprem oldu. 

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde yapılan son dakika paylaşıma göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son dakika verileri açıkladı - 1. Resim
Saat 19:30:59 sıralarında meydana gelen deprem yerin 5.0 km derinliğinde yaşandı. Saat 19:23 sıralarında ise Pazarcık ilçesi 2.7 ile sallandı.
 
 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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