Muğla Datça açıklarında korkutan deprem! Akdeniz bir kez daha sallandı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muğla Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Türkiye'nin dört bir yanında depremler yaşanmaya devam ediyor. Antalya açıklarında geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Girit açıklarında ve 5 km derinlikte kaydedildi.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak bildirdi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi