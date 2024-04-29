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Muğla Datça açıklarında korkutan deprem! Akdeniz bir kez daha sallandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muğla Datça açıklarında korkutan deprem! Akdeniz bir kez daha sallandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akdeniz'de üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muğla Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Türkiye'nin dört bir yanında depremler yaşanmaya devam ediyor. Antalya açıklarında geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Girit açıklarında ve 5 km derinlikte kaydedildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak bildirdi. 

Muğla Datça açıklarında korkutan deprem! Akdeniz bir kez daha sallandı - 1. Resim

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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