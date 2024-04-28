Malatya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Malatya pazar sabahına depremle uyandı! AFAD Pütürge merkezli depremi son dakika olarak duyurdu. İşte ilk veriler ve bölgedeki son durum...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Malatya sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı.

MALATYA'DA DEPREM OLDU

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 06.53 sularında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan alınan bilgilere göre, depremin derinliği 11.27 kilometre olarak ölçüldü. Bölge halkı yine aynı korkuyu yaşadı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ GECE BOYU SALLANDI

Öte yandan Kahramanmaraş'ta da gece boyu birçok sarsıntı yaşandı. Depremlerin merkez üssü ise Elbistan ve Göksun oldu. Yine deprem bölgesinde yer alan illerimizden Adıyaman'da da yürekler ağza geldi. Yurdun bir çok noktasından korkutan haberler gelmeye devam etti.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.