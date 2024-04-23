AFAD duyurdu, Antalya'da deprem oldu!
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Antalya'dan geldi. AFAD, Kaş merkezli depremi son dakika olarak duyurdu. Bölgede dün akşam bir deprem daha meydana gelmişti, işte ilk veriler...
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı. Antalya'dan gelen depremler ise yürekleri ağza getir. Dün akşamki korku geçmemişken bu sabah bir kez daha sallandılar, aynı yer de aynı büyüklükte...
3,9 İLE SALLANDILAR
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 28.43 kilometre olarak kaydedildi.
DÜN AKŞAM DA DEPREM OLDU
Dün saat 22. 36'da yine Kaş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem olmuştu.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi