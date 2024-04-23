AFAD duyurdu, Antalya'da deprem oldu!

Son deprem haberi Antalya'dan geldi. AFAD, Kaş merkezli depremi son dakika olarak duyurdu. Bölgede dün akşam bir deprem daha meydana gelmişti, işte ilk veriler...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı. Antalya'dan gelen depremler ise yürekleri ağza getir. Dün akşamki korku geçmemişken bu sabah bir kez daha sallandılar, aynı yer de aynı büyüklükte...

3,9 İLE SALLANDILAR

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 28.43 kilometre olarak kaydedildi.

DÜN AKŞAM DA DEPREM OLDU

Dün saat 22. 36'da yine Kaş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem olmuştu.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.