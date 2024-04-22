Akdeniz'de peş peşe deprem! Adana'nın ardından Antalya da sallandı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Saimbeyli'deki 3 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi, saat 22.26'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde büyüklüğünü 2.9 olarak duyurduğu depremin ardından bu kez Antalya'nın sallandığını duyurdu.
Aynı dakikalarda meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak bildirildi.
AFAD ise Adana'daki depremi 3 olarak kaydederken Kaş merkezli depremin büyüklüğünü ise 3.9 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 21.78 olarak açıklandı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi