Akdeniz'de peş peşe deprem! Adana'nın ardından Antalya da sallandı

Tayvan'da 6 dakika arayla çifte deprem! 6,1 ve 6.0 ile sallandı

Tayvan'da 6 dakika arayla çifte deprem! 6,1 ve 6.0 ile sallandı

Saimbeyli'deki 3 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi, saat 22.26'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde büyüklüğünü 2.9 olarak duyurduğu depremin ardından bu kez Antalya'nın sallandığını duyurdu.

Aynı dakikalarda meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak bildirildi.

AFAD ise Adana'daki depremi 3 olarak kaydederken Kaş merkezli depremin büyüklüğünü ise 3.9 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 21.78 olarak açıklandı.