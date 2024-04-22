Tayvan'da 6 dakika arayla çifte deprem! 6,1 ve 6.0 ile sallandı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
7,4 büyüklüğünde depremin vurduğu Tayvan'da çifte deprem! Tayvan 6 dakika arayla büyüklüğü 6,1 ve 6 olan iki depremle sallandı
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kenti 3 Nisan'da önce 7.4 ardından ise 6.4 büyüklüğünde depremle sallanmıştı. Son 25 yılın en büyük depremini yaşayan Tayvan'da depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Hualien bu kez 6 dakika arayla 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 depremle sallandı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin güneyinde iki deprem meydana geldiğini açıkladı.
10 kilometre derinlikte 6 dakika arayla kaydedilen depremlerin büyüklüğü 6,1 ve 6 olarak belirlendi.
Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı