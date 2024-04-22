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Tayvan'da 6 dakika arayla çifte deprem! 6,1 ve 6.0 ile sallandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tayvan&#039;da 6 dakika arayla çifte deprem! 6,1 ve 6.0 ile sallandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

7,4 büyüklüğünde depremin vurduğu Tayvan'da çifte deprem! Tayvan 6 dakika arayla büyüklüğü 6,1 ve 6 olan iki depremle sallandı

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kenti 3 Nisan'da önce 7.4 ardından ise 6.4 büyüklüğünde depremle sallanmıştı. Son 25 yılın en büyük depremini yaşayan Tayvan'da depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Hualien bu kez 6 dakika arayla 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 depremle sallandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin güneyinde iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

Tayvan'da 6 dakika arayla çifte deprem! 6,1 ve 6.0 ile sallandı - 1. Resim

10 kilometre derinlikte 6 dakika arayla kaydedilen depremlerin büyüklüğü 6,1 ve 6 olarak belirlendi.

Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

 
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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