Tayvan'da 6 dakika arayla çifte deprem! 6,1 ve 6.0 ile sallandı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı 22 Nisan 2024 22:37 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 23:09 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

7,4 büyüklüğünde depremin vurduğu Tayvan'da çifte deprem! Tayvan 6 dakika arayla büyüklüğü 6,1 ve 6 olan iki depremle sallandı