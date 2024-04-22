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AFAD duyurdu: Adana'da deprem!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AFAD duyurdu: Adana&#039;da deprem!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana'da büyüklüğü 3 olan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin son dakika verileri paylaştı.

Türkiye'nin dört bir yanında depremler meydana gelmeye devam ediyor. Tokat'ta yaşanan depremin ardından bu kez Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin son dakika verileri paylaştı.

ADANA'DA KORKUTAN DEPREM

AFAD'ın aktardığına göre afet bölgesi Adana'da saat 22.26'da bir artçı bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının merkezinin Saimbeyli olduğunu duyurdu. Depremin büyüklüğünü 3 olarak veren kurum, derinliğini ise 10.67 olarak aktardı. 

AFAD duyurdu: Adana'da deprem! - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 2.9 olarak duyurdu. Kuruma göre deprem EYUPLU-SAIMBEYLI mevkiinde 7.8 km derinliğinde yaşandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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