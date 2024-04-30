Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AFAD duyurdu! Konya'da deprem: İşte ilk veriler...

AFAD duyurdu! Konya'da deprem: İşte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD duyurdu! Konya&#039;da deprem: İşte ilk veriler...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi AFAD duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü AFAD ile aynı olarak açıkladı.

AFAD, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 11.03'te gerçekleşti.

Depremin derinliği 5.31 kilometre olarak ölçüldü. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akşehir-Yaylabelen olarak duyurdu. Depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak açıklandı. Kandilli, depremin derinliğini 5.1 kilometre olarak ölçtü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ferdi Tayfur şarkısıyla mesaj verdiği iddia edilmişti! Bahçeli ilk kez konuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sanıktan mağdur çıktı! Seçil Erzan'a bir dava daha - GündemSeçil Erzan'a bir dava dahaBakan Ersoy duyurdu! Türk müşterisinden 'milliyet farkı' isteyen Limak Lara Otel'e 54 bin TL ceza verildi - Gündemİşte gündem olan otele kesilen cezaBirinci katta yaşayanların kabusu... Hırsızın taktiği aynıydı ama o detayı hesaba katmadı! - GündemHırsızın taktiği aynıydı ama o detayı hesaba katmadı!8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Karşı yöne böyle uçmuş - Gündem8 aracın karıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktıSigara içilmez uyarısı hastanede bitti: Uçan tekmelerle darbettiler - GündemSigara içilmez uyarısı hastanede bitti1 milyon TL'lik dolandırıcılık! Gittiği her yerde rehin alındı, hem darp hem tehdit edildi - GündemGittiği her yerde rehin alındı, hem darp hem tehdit edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...