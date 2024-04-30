AFAD duyurdu! Konya'da deprem: İşte ilk veriler...

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Nisan 2024 11:16 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 11:23 - Güncelleme:

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Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi AFAD duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü AFAD ile aynı olarak açıkladı.