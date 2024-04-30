AFAD duyurdu! Konya'da deprem: İşte ilk veriler...
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi AFAD duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü AFAD ile aynı olarak açıkladı.
AFAD, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 11.03'te gerçekleşti.
Depremin derinliği 5.31 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akşehir-Yaylabelen olarak duyurdu. Depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak açıklandı. Kandilli, depremin derinliğini 5.1 kilometre olarak ölçtü.