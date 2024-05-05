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Tokat'ta korkutan anlar! Duyan bomba sandı: 1 kişi yaralandı, ev tanınamaz hale geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tokat&#039;ta korkutan anlar! Duyan bomba sandı: 1 kişi yaralandı, ev tanınamaz hale geldi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat Erbaa'da bir evde tüp patlaması meydana geldi. Patlama sonucu 1 kişi yaralandı. Evde ise hasar meydana geldi.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Kuruçay Mahallesi Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı Caddesi'nde Duran Yıldız'a ait tek katlı evde mutfak tüpü patladı.

Tokat'ta korkutan anlar! Duyan bomba sandı: 1 kişi yaralandı, ev tanınamaz hale geldi - 1. Resim

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta korkutan anlar! Duyan bomba sandı: 1 kişi yaralandı, ev tanınamaz hale geldi - 2. Resim

Patlama sırasında evde tek olduğu öğrenilen ve yaralanan Duran Yıldız, sağlık ekibince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama sonucu evde hasar meydana geldi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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