Tokat'ta korkutan anlar! Duyan bomba sandı: 1 kişi yaralandı, ev tanınamaz hale geldi
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Tokat Erbaa'da bir evde tüp patlaması meydana geldi. Patlama sonucu 1 kişi yaralandı. Evde ise hasar meydana geldi.
Tokat'ın Erbaa ilçesi Kuruçay Mahallesi Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı Caddesi'nde Duran Yıldız'a ait tek katlı evde mutfak tüpü patladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında evde tek olduğu öğrenilen ve yaralanan Duran Yıldız, sağlık ekibince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlama sonucu evde hasar meydana geldi.