İstanbullular dikkat! Bugün Yenikapı ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yenikapı Miting alanında düzenlenecek 'Mevlidi Nebi' programı nedeniyle saat 09.00'dan program bitene kadar Yenikapı'da bazı caddeler ile, Beşiktaş'taki koşu etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yenikapı ve Beşiktaş'ta bazı cadde ve yolların trafiğe kapatılacağını söyledi. Yapılan açıklamaya göre, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Yenikapı Miting alanında düzenlenecek 'Mevlidi Nebi' programı nedeniyle saat 09.00'dan program bitimine kadar, Namık Kemal, İnkılap, Küçük Langa caddeleri ile bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapalı kalacak.

Beşiktaş'ta da omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara destek için koşu düzenlenecek.

12- 17 ARASINA DİKKAT!

Etkinlik nedeniyle, Muallim Naci, Kuruçeşme ve Ahmet Taner Kışlalı Caddeleri ile Arnavutköy istikametindeki yollar 12.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.