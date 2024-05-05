Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbullular dikkat! Bugün Yenikapı ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bugün Yenikapı ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
İstanbullular dikkat! Bugün Yenikapı ve Beşiktaş&#039;ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Yenikapı Miting alanında düzenlenecek 'Mevlidi Nebi' programı nedeniyle saat 09.00'dan program bitene kadar Yenikapı'da bazı caddeler ile, Beşiktaş'taki koşu etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yenikapı ve Beşiktaş'ta bazı cadde ve yolların trafiğe kapatılacağını söyledi. Yapılan açıklamaya göre, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Yenikapı Miting alanında düzenlenecek 'Mevlidi Nebi' programı nedeniyle saat 09.00'dan program bitimine kadar, Namık Kemal, İnkılap, Küçük Langa caddeleri ile bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapalı kalacak.

Beşiktaş'ta da omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara destek için koşu düzenlenecek.

12- 17 ARASINA DİKKAT!

Etkinlik nedeniyle, Muallim Naci, Kuruçeşme ve Ahmet Taner Kışlalı Caddeleri ile Arnavutköy istikametindeki yollar 12.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
TFF Başkan Adayı Erdal Alkış’tan iddialı açıklamalar: 2 milyar dolarlık fon hazır
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji'den hayati uyarı! 18 ile sarı kod verildi - GündemMeteoroloji'den hayati uyarı!Ardahan'a mayıs ayında kar yağdı - GündemArdahan'a mayıs ayında kar yağdıÇorum'da iki gurubun kavgası kanlı bitti! - GündemÇorum'da iki gurubun kavgası kanlı bitti!Muğla'da korkutan depremler! AFAD verileri paylaştı - GündemMuğla'da korkutan depremler! AFAD verileri paylaştı7,5 milyon gurbetçi ekmeğinin peşinde dünyada koşturuyor - Gündem7,5 milyon gurbetçi ekmeğinin peşinde dünyada koşturuyorAçık otoparkta yangın çıktı, 14 toplu taşıma aracı kül oldu! - GündemAçık otoparkta yangın çıktı, 14 toplu taşıma aracı kül oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...