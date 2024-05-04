Adana'da saldırı dehşeti! Çocuğuyla yoldan geçen kadın ensesinden vurularak öldü

Adana'da dehşet veren olay... Lastikçiye silahlı saldırı sırasında çocuğunun içinde olduğu araçla yoldan geçen kadın ensesinden vuruldu. 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Adana'da motosikletli iki kişi cadde üzerindeki husumetli oldukları lastik tamirhanesine silahlı saldırı düzenledi. Yoldan geçerken ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

OĞLU İLE EVİNE DÖNÜYORDU

Seken kurşunlar, 3 yaşındaki çocuğunu kursa bırakıp 6 yaşındaki oğluyla birlikte evine dönmek için 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle yola çıkan Hayriye Derin’in (43) ensesine isabet etti.

Derin'in kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durdu.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırganlar motosikletle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ACI HABER AĞIR YARALI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Derin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.