Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AT&T'den yapılan açıklamada, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net karının, 2017'nin aynı dönemine kıyasla, yüzde 34,3 artarak 4,7 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 3,5 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Açıklamada, geçen senenin ilk çeyreğinde 0,56 dolar olan hisse başına karın da bu yılın aynı döneminde 0,75 dolara yükseldiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, şirketin bu yılın ilk 3 ayındaki gelirinin yüzde 3,5 düşüşle 38 milyar dolara gerilediği bildirildi. AT&T, geçen yılın ocak-mart döneminde 39,4 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurmuştu.

Şirketin gelirinde düşüş görülmesinin ardından, hisselerinde de kayıp görüldü.

New York borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde AT&T'nin hisse başına değeri 33,72 dolara kadar gerileyerek yüzde 4,2 düşüş kaydetti.