Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Toplamda 60 ülkede altyapılarını tamamlayan AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM), 10 binin üzerinde insanla sahaya iniyor. Yaklaşık 3 milyon seçmen bulunan yurt dışında çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları gazetemize değerlendiren SKM Başkanı Mustafa Yeneroğlu, bin 500 seçmeni geçen her bir bölgede, semtte ve kenar mahallede bir şube açtıklarını söyledi. Seçmen sayısının yüksek olduğu bölgelerde de özel çalışmalar yaptıklarını belirten Yeneroğlu, seçmene çok güçlü bir şekilde ulaşmak için yurt dışı Türklere yönelik yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi: Her bir seçmene mektup göndereceğiz. Onları mektupla da 24 Haziran süreci ile ilgili bilgilendireceğiz. Bu süreçle ilgili de vatandaşımızın bilinçli bir şekilde mutlaka sandığa gidip oyunu kullanması noktasında kendilerine çağrıda bulunacağız. Şu anda CHP ve HDP’nin milletvekilleri Almanya’da, Hollanda’da, Avusturya’da istedikleri çalışma ve kampanyayı yapabiliyorlar. Hiçbir engelleme yok. Ama AK Parti’nin milletvekillerine yönelik var. Sözde seçim yasağı sadece AK Parti’ye yönelik fiili bir yasak. Milletimizin de bu konuda ortada oynanan oyunu görerek oyunu ona göre vereceğini eminiz.