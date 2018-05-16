Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddianamede, FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş adamı Sami Şentürk’e ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı lüks malikânenin örgütün üst düzey toplantıları için kullanıldığı bilgisine yer verildi. Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başsavcılık iddianamesini kabul ederek, açılan müsadere davasının FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Sami Şentürk’ün davasıyla birleştirilmesine karar verdi. Uludağ manzaralı, yaklaşık 17 dönüm arazide kurulu ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip malikânenin içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu ve spor sahaları da bulunuyor.