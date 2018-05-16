İddianamede, FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş adamı Sami Şentürk’e ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı lüks malikânenin örgütün üst düzey toplantıları için kullanıldığı bilgisine yer verildi. Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başsavcılık iddianamesini kabul ederek, açılan müsadere davasının FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Sami Şentürk’ün davasıyla birleştirilmesine karar verdi. Uludağ manzaralı, yaklaşık 17 dönüm arazide kurulu ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip malikânenin içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu ve spor sahaları da bulunuyor.
FETÖ’nün malikânesi hakkında karar verildi
16.05.2018 - 05:45 | Son Güncelleme: 16.05.2018 - 05:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı için yaptırıldığı ve örgütsel faaliyetler için kullanıldığı iddia edilen malikânenin devlete geçmesi için hazırlanan iddianame kabul edildi.
Etiketler : fethullah gülen,fethullah gülen evi,fethullah gülen evi bursa,
560357 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/560357.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER