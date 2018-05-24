Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

Seçimlerin normal tarihinden bir buçuk yıl önceye alınması, en çok ‘milletvekili emekliliği’ bekleyenleri etkiledi. Liste dışı milletvekillerinden bazıları, 2 yıllık süreyi doldurmasına rağmen, yaş haddi nedeniyle Meclis’ten ‘emekli’ olarak ayrılamayacak.

Meclis yönetimi, mevzuata göre milletvekilliğinde geçmesi gereken iki yıllık süre dolmasına rağmen, 26’ıncı dönemde yaş haddinden emekli olamayan milletvekillerinin sayısının 169 olduğunu belirledi. Bunlardan 93’ü AK Parti, 36’sı CHP, 5’i MHP, 35’i HDP’li milletvekillerinden oluşuyor. TBMM yönetimi, kamuoyunda bilinenin aksine, emekli olmak için milletvekilliğinde 2 yıl sürenin doldurulmasının yeterli olmadığını, emeklilik yaşının da tamamlanması gerektiğine dikkat çekiyor. Eski milletvekilleri de dâhil olmak üzere, emekliliği bekleyen milletvekili sayısı ise 327. 26’ıncı dönemde emeklilik bekleyenlerin sayısının önceki dönemlere oranla fazla olması ise, ‘Genç milletvekili’ sayısının artışına bağlanıyor.

YANLIŞ ALGIDAN RAHATSIZLAR

Kamuoyunda ‘2 yıl milletvekili olunması hâlinde emekliliği hak ettiklerine’ yönelik oluşan yanlış algıdan rahatsızlık duyan milletvekilleri “Sanki seçilen her milletvekilinin, milletvekilliği görevinin sona ermesi veya 2 yıl sonrasında, milletvekili emekli aylığına hak kazandığı düşünülmektedir. Böyle bir durum söz konusu değil. Vatandaş nasıl emekli oluyorsa, hangi şartlarda emekliliği kazanıyorsa, milletvekillerinin durumu da aynıdır. Emeklilik yaşımızı doldurana kadar biz de bekliyoruz” görüşünü dile getiriyor.

Öte yandan, 24 Haziran seçimlerinde aday olamayan milletvekilleri yeni hayatları ile ilgili alternatifler oluştururken, liste dışında tutulan AK Partililerin büyük bölümü seçim sonrası oluşacak yeni sistemde görev alma beklentisi içine girdi. Emekliliğini hak ederek Meclis’ten ayrılacak olanların planları ise ‘dil öğrenme, danışmanlık şirketi kurma, dünya turuna çıkma’ şeklinde sıralanıyor. Bazı AK Partililer de, milletvekilli olmadan önceki mesleklerini sürdürme kararı alırken, ‘büyükelçilik ve öğretim üyeliği’ yapmak isteyenler de bulunuyor.

PRİMLERİNİ MECLİS ÖDÜYOR

Milletvekillerinin emeklilik mevzuatında, sonrasında başka bir işte çalışsa bile, 2 yıl milletvekilliği yapan biri, gerekli şartları yerine getirdikten sonra ‘milletvekili emeklisi’ olabiliyor. Meclis görevi bittikten sonra çalışan veya çalışmayan eski milletvekillerinin sosyal güvenlik primleri ise 4 yıl boyunca TBMM tarafından karşılanıyor.