Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört sene sürmesi düşünülen çalışmalar sırasında ibadetin aksamaması için cami içerisine dev platform kuruldu. Ramazan ayı öncesinde tamamlanan dev platform ile caminin içerisinde geniş ve ferah bir şekilde ibadet edilebiliyor. Güneybatı cephesi revaklı avlu kubbelerinin kurşun örtüleri sökülerek, silmeli korniş ve kasnak taşlarının ıslah ve yenileme çalışmalarına başlandı. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı “Restorasyonun 4 yılda bitmesini planladık ama eski eserlerde restorasyon sırasında sürprizlere açık olmanız gerekiyor. Bu durumlar restorasyonun süresini uzatabilir” dedi. İSTANBUL İHA