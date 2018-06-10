Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki terör üssü Kandil’e yönelik operasyon hazırlıkları sürerken, PKK’nın birçok yöneticisinin bölgeden kaçtığı bildirildi. Zeytin Dalı Harekâtı ile örgütün Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’ye Afrin’de ağır darbeler vuran TSK, yönünü Kuzey Irak’a çevirdi. PKK’nın mevzilerini ve kamplarını yok ederek bölgede 30 kilometre derinliğe inen Mehmetçik, büyük hedef Kandil’e doğru ilerliyor. TSK’nın kararlı ilerleyişi karşısında PKK’nın ana merkezi ve üst elebaşlarının bulunduğu bilenen Kandil’de ise hareketlilik başladı. Mart ayında başlayan ve gittikçe yoğunlaşan askerî operasyonlar karşısında köşeye sıkışan PKK’lıların Kandil’den panik havasında çekildikleri bildirildi. Yerel kaynaklara göre, PKK’lıların büyük bölümü Kandil dağlarının güneyine ve İran sınırına doğru olan bölgelere, bazıları ise Kandil’in etrafındaki köylere sığınarak sivil vatandaşların arasına karıştı. Mehmetçiğin, PKK’nın Türkiye’ye terör ihraç ettiği bölge olarak gösterilen Kandil’i yerle bir etmeyi hedefi karşısında korkuya kapılan Cemil Bayık ve Murat Karayılan gibi terör örgütünün üst düzey elebaşlarının da yerlerini terk ettikleri belirtiliyor.



YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bu arada Sincar ve Mahmur kampına gitme hazırlığı yapan teröristlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu bölgelere de operasyonların gündemde olduğunu açıklamasının ardından bu karardan vazgeçtikleri belirtildi. Bölgeyi iyi bilen güvenlik kaynaklarına göre, önümüzdeki günlerde Tahran ve Bağdat’la hatta Erbil yönetimi ile PKK’ya karşı koordinasyon sağlanması hâlinde teröristler kaçacak yer bulamayacak.